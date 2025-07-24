عمل رقمي مستوحى من هدف ميسي النادر يُباع في مزاد كريستيز.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

تحول هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إلى عمل فني رقمي، تم بيعه في مزاد نظمته دار كريستيز بنيويورك مقابل 1.87 مليون دولار وذلك تحت مسمى "هدف في الحياة.. ميسي × رفيق أناضول".

استعاد العمل ذكرى الهدف المفضل لـ ميسي بقميص فريقه السابق برشلونة الإسباني، والذي سجله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 ضد مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي انتهى بتتويج النادي الكتالوني بلقبه الثالث في التاريخ بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وأعاد الفنان العالمي رفيق أناضول تخيل الهدف الشهير الذي قفز فيه ميسي البالغ طوله 1.65 م ليرتقي فوق المدافع العملاق ريو فرديناند ويسجل برأسه هدفاً تاريخياً مستخدماً في عمله الفني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتم إحيائه بأسلوب ثلاثي الأبعاد.

واستغرق أناضول أسابيع لتطويره وتصميمه، ليصبح بعد ذلك تعاون بينه وبين ميسي، كما اعتبره أيضاً حواراً خاص بين الفن والرياضة، مؤكداً رغبته في أن يظل العمل متاحاً للجمهور وليس حكراً على أحد.

وتخصصت جميع عائدات المزاد لصالح مؤسسة إنتر ميامي CF، بجانب بعض الأموال على المبادرات الخيرية في مجالات التعليم عبر شراكة مع منظمة يونيسف، تشمل دولاً مثل الأرجنتين والمكسيك والسلفادور وهندوراس وهايتي.

والجدير بالذكر أن هذا الهدف يُعد المفضل لدى ميسي، إذ قال عنه في تصريحات سابقة :"لقد كان هدفاً استثنائياً لأنني سجلته برأسي وقفزت عالياً، وهو أمر نادر بالنسبة لي".