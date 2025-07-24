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مغربي جديد على أعتاب الزمالك.. من هو أيمن ترازي صفقة الأبيض المحتملة؟

06:43 م الخميس 24 يوليو 2025

أيمن التيرازي

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كتب- محمد عبدالهادي:

ارتفعت في الساعات الماضية، أسهم اللاعب المغربي أيمن ترازي، من الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد توصل منذ أيام لاتفاق نهائي على ضم اللاعب المغربي عبدالحميد معالي، كما اقترب أيمن ترازي أيضًا من الانضمام للقلعة البيضاء ليصبح المغربي الثالث في الفريق بتواجد صلاح الدين مصدق ومعالي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن أيمن ترازي كالتالي:

ولد أيمن ترازي في 15 مارس 2005، أي أنه يبلغ من العمر 20 عامًا

يلعب في صفوف فريق حسنية أكادير المغربي.

القيمة السوقية275 ألف دولار .

يلعب أيمن في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط المحوري.

يرتدي قميصًا يحمل رقم 27 مع النادي الحالي.

في الموسم الكروي 2024-2025، شارك أيمن طرازي في 18 مباراة مع فريقه بمختلف المسابقات.

بدأ 10 منها كأساسي لم يسجل أو يصنع مع فريقه بالموسم الماضي.

بلغت نسبة استرداد الكرات في الموسم الماضي 6.6 لكل مباراة و نسبة التشتيت 1.9.

نسبة المراوغة الناجحة: 62%.

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