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أبو تريكة قدوتي.. أول تعليق لإبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي

05:06 م الخميس 24 يوليو 2025
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    احتفال إبراهيم عادل
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    إبراهيم عادل
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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كتبت-هند عواد:

تحدث إبراهيم عادل لاعب بيراميدز المنضم حديثا إلى الجزيرة الإماراتي، عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه مر بصعوبات عدة.

وقال إبراهيم عادل في أول تعليق له بعد الانتقال إلى الجزيرة: "مبسوط أني هنا وإن شاء الله أساعد الفريق نحصل على بطولات، وأتمنى من ربنا التوفيق ونعمل حاجة هذا العام، مبسوط أن أنا هنا وأتمنى مساعدة الفريق وأطلع أقصى مجهود".

وأضاف: "في البداية بتواجه صعوبات وعافرت وكنت صغير وربنا في الآخر كافئني، فيه صعوبات كتير بس توفيق ربنا موجود، واللحظة الأسعد في مسيرتي عندما أحرزت هدفا لمنتخب مصر في باراجواي بالأولمبياد، مساعدة الفريق والتسجيل لحظة لا تنسى".

واختتم عن دور النني في إتمام الصفقة ومثله الأعلى: "محمد النني من اللاعبين الكبار في تاريخ مصر، كنت مبسوط أنه معنا في الأولمبياد، وسألته قبل الانضمام وساعدني وأخبرني أنني يجب أن انضم للفريق، وقدوتي محليا كابتن محمد أبو تريكة وعالميا هازارد".

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إبراهيم عادل الجزيرة الإماراتي محمد أبو تريكة أبو تريكة
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