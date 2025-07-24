محمد صلاح يرحب بلاعب ليفربول الجديد (صور)

كتبت-هند عواد:

انضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد، إلى معسكر الفريق في هونج كونج، اليوم الخميس 24 يوليو.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للوافد الجديد مع اللاعبين، كذلك صورة محمد صلاح وهو يرحب بهوجو.

وتعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس الأربعاء، وسافر إيكيتيكي إلى آسيا للانضمام إلى جولتهم قبل الموسم.

ووصل اللاعب إلى فندق إقامة الفريق، قبل أن يتوجه إلى ملعب "كاي تاك"، للقاء زملائه الجدد في جلسة تدريبية مفتوحة.

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