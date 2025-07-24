مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مودرن سبورت

- -
17:00

زد

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يرحب بلاعب ليفربول الجديد (صور)

03:22 م الخميس 24 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد (1)
  • عرض 5 صورة
    هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد (3)
  • عرض 5 صورة
    هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد (2)
  • عرض 5 صورة
    هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد، إلى معسكر الفريق في هونج كونج، اليوم الخميس 24 يوليو.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للوافد الجديد مع اللاعبين، كذلك صورة محمد صلاح وهو يرحب بهوجو.

وتعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس الأربعاء، وسافر إيكيتيكي إلى آسيا للانضمام إلى جولتهم قبل الموسم.

ووصل اللاعب إلى فندق إقامة الفريق، قبل أن يتوجه إلى ملعب "كاي تاك"، للقاء زملائه الجدد في جلسة تدريبية مفتوحة.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الموت يفجع لاعب الزمالك.. وحقيقة رغبة الأهلي في ضم فتوح

سأعود مشجعا.. مصطفى شلبي يعلن رحيله عن الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح هوجو إيكيتيكي ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟