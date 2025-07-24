منتخب مصر للشباب يضم ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام الثلاثي كريم أحمد لاعب ليفربول، كامرون إسماعيل لاعب أرسنال ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي، إلى منتخب مصر تحت 20 عاما.

ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، لخوض بطولة كأس العالم للشباب في تشيلسي، المقامة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج نجحت، في دعم منتخب الشباب تحت 20 عاما بـ 3 وجوه جديدة، بعد مجهود كبير في البحث عن المواهب المصرية.

‏ويحمل كريم أحمد الجنسيتين المصرية والإنجليزية، وكان أول المواهب الشابة التي تنضم لمنتخب مصر، بالتزامن مع توقيعه قبل أيام أول عقد احترافي له في مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي، ليكون مع الفريق الثاني للريدز.

كما وقع كامرون إسماعيل عقدا احترافيا مع أرسنال في يونيو الماضي، وذلك بعدما ظهر في عدة مناسبات سابقة مع منتخب الشباب، فيما يحمل كامرون إسماعيل 3 جنسيات، المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

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