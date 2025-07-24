ماذا قال لاعب ليفربول الجديد عن منتخب مصر؟

كتبت-هند عواد:

أشاد الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بدور لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية، بضم كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي وقع أول عقد احترافي في مسيرته مع الريدز، لمنتخب مصر تحت 20 عاما.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد، تصريحات اللاعب عن انضمامه لمنتخب مصر، وقال: "ارتداء قميص منتخب مصر شعور جيد حقا، ويجعلني أشعر أنا وعائلتي بالفخر، أسعى أن أصبح لاعبا بالفريق الأول في ليفربول، وأن أمثل منتخب مصر الأول".

وأضاف كريم عن تأهل منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب: "فرصة جيدة جدا لمنتخب الشباب بكأس العالم، إنها فرصة أخرى للقيام بعمل جيد في البطولة، ومركزي المفضل رقم 10، أحب صناعة الأهداف وتسجيلها".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الموت يفجع لاعب الزمالك.. وحقيقة رغبة الأهلي في ضم فتوح

سأعود مشجعا.. مصطفى شلبي يعلن رحيله عن الزمالك