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"لم أطلب الزواج منه".. صديقة كول بالمر تخرج عن صمتها بعد انفصالهما

07:39 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صديقة كول بالمر
  • عرض 5 صورة
    صديقة كول بالمر
  • عرض 5 صورة
    صديقة كول بالمر
  • عرض 5 صورة
    صديقة كول بالمر
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كتب- محمد عبدالهادي:

خرجت المؤثرة وخبيرة التجميل البريطانية كوني جريس عن صمتها للمرة الأولى بعد انتشار تقارير عدة حول انفصالها عن نجم تشيلسي كول بالمر، مؤكدة أن الكثير مما يُتداول على الإنترنت غير دقيق ومضلل.

وكان الثنائي قد أنهى علاقتهما هذا الشهر، وأقدم كل منهما على إلغاء متابعة الآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما اعتبره المتابعون تأكيدًا رسميًا لانفصالهما بعد علاقة استمرت نحو عام.

وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، كتبت جريس: "لا تصدقوا كل ما تقرؤونه على الإنترنت، الأكاذيب التي ينشرها البعض من أجل المشاهدات والإعجابات شيء محزن للغاية."

وأضافت: "من الجنون كمية الإساءات التي تلقيتها من رجال بالغين خلال الـ24 ساعة الماضية! لا، لم أطلب الزواج منه مطلقًا."

يُذكر أن كول بالمر وكوني غريس، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، كانا قد تعارفا منذ سن السابعة عشرة، وظهرا معًا علنًا لأول مرة خلال عطلة في العام الماضي، قبل أن تستمر علاقتهما لمدة 12 شهرًا وتنتهي مؤخرًا.

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