كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب إنجلترا للسيدات لنهائي يورو 2025، بعد الفوز على إيطاليا في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ولعبت كلوي كيلي لاعبة المنتخب دور البديل المثالي، للمرة الثانية.

وفي نهائي بطولة أوروبا 2022، سجلت كيلي صاحبة الـ27 عاما، هدف فوز منتخب بلادها ضد ألمانيا، وأثارت كيلي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، بعدما احتفلت بهدفها القاتل، بخلع القميص.

ومنذ ذلك الحين، تركت ناديها مانشستر سيتي وانتقلت إلى أرسنال، إلا أنها لا تزال تمثل خطرا أمام المرمى، فعندما حلت بديلة في مباراة أمس، سجلت هدفا في اللحظات الأخيرة.

قصة حب لاعبة منتخب إنجلترا

تزوجت كيلي من زوجها سكوت مور منذ عام واحد، ويعيش الزوجان معًا في مانشستر، ويحضر سكوت مباريات إنجلترا لتشجيع نصفه الآخر، ومن جانبها احتفلت كيلي بوضع واقيات الساق التي تحمل وجهه عليها.

لاعبة إنجلترا تثير الجدل

وتظهر كيلي بانتظام مع نجمات كرة القدم، مثل أليكس سكوت وليا ويليامسون وماري إيربس، وعادة ما تثير الجدل بجلسات التصوير التي تخضع لها وتنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.