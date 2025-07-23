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هدف محمد صلاح الرائع في تدريبات ليفربول اليوم (فيديو)

11:30 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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  • عرض 8 صورة
    تدافع جماهير هونج كونج للحصول على توقيع محمد صلاح 2
  • عرض 8 صورة
    تدافع جماهير هونج كونج للحصول على توقيع محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    تدافع جماهير هونج كونج للحصول على توقيع محمد صلاح 1
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وفان دايك
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح مع ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، خلال معسكره المقام في هونج كونج.

وخاض فريق ليفربول تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب "كاى تاك" في هونج كونج استعدادًا لمباراة ميلان الإيطالي الودية.

وشهدت التدريبات، تسجيل هدفًا رائعًا للنجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل صدام ميلان الإيطالي الودي.

ومن المقرر أن يشهد معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد خوض وديتين خلال جولته الآسيوية، إذ يلاقي ميلان يوم 26 يوليو على ملعب كاي تاك في هونج كونج، قبل أن يواجه فريق يوكوهاما مارينوس يوم 30 يوليو على ملعب نيسان في اليابان.

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محمد صلاح هدف محمد صلاح ليفربول ليفربول وميلان
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