هدف محمد صلاح الرائع في تدريبات ليفربول اليوم (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، خلال معسكره المقام في هونج كونج.

وخاض فريق ليفربول تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب "كاى تاك" في هونج كونج استعدادًا لمباراة ميلان الإيطالي الودية.

وشهدت التدريبات، تسجيل هدفًا رائعًا للنجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل صدام ميلان الإيطالي الودي.

هدف محمد صلاح في التدريبات اليوم⚽pic.twitter.com/iYgxjRrize — عالم صلاح (@SalahWorld11) July 23, 2025

ومن المقرر أن يشهد معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد خوض وديتين خلال جولته الآسيوية، إذ يلاقي ميلان يوم 26 يوليو على ملعب كاي تاك في هونج كونج، قبل أن يواجه فريق يوكوهاما مارينوس يوم 30 يوليو على ملعب نيسان في اليابان.