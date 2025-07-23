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"بعد زيارة برشلونة".. سر ترك الخطيب معسكر الأهلى في تونس

10:59 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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    محمود الخطيب (1) (1)
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كتب - نهى خورشيد

يخضع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، لعدة فحوصات طبية شاملة في العاصمة الفرنسية باريس، للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن المقرر أن يزور الخطيب مجموعة من كبار الأطباء المتخصصين لتحديد التشخيص النهائي وخطة العلاج المناسبة له.

وكان رئيس القلعة الحمراء وصل إلى فرنسا مساء أمس الثلاثاء قادماً من إسبانيا، بعد زيارة رسمية إلى نادي برشلونة برفقة وفد من القلعة الحمراء، ضمن خطوات التعاون المشترك بين الناديين في مشروع إنشاء استاد الأهلي الجديد.

وفي سياق متصل، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر اليوم بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وانطلق المران ببرنامج بدني استمر لمدة نصف ساعة، تبعه تنفيذ لجوانب فنية وخططية تحت إشراف الجهاز الفني، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة ومتنوعة.

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الكابتن محمود الخطيب الخطيب يترك معسكر الأهلى في تونس محمود الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
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