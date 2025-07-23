مع فتيات على يخت.. أشرف حكيمي ومبابي يثيران الجدل (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار الثنائي أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد، الجدل في الساعات الماضية بعد انتشار صور لهما رفقة فتيات مجهولة.

ويمتلك الثنائي حكيمي ومبابي، صداقة قوية منذ أن كانا في صفوف باريس سان جيرمان، حيث اشتهرا بالخروج معًا وقضاء العطلات الصيفية والتنزه رفقة بعضمها البعض.

ورغم أن مبابي رحل لصفوف ريال مدريد، إلا أن الثنائي تصدرًا المشهد بعدما انتشرت صور لهما خلال قضائهما الإجازة الصيفية في أحد الشواطئ.

وأظهرت الصور الثنائي وهما يتواجدان على يخت، رفقة عدد من الفتيات "شبه العاريات"، والتي كانت مجهولة بالنسبة للجماهير الذي يعرف أن الثنائي يعيشان حياة العزوبية بعد.