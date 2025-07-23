السد القطري يضم مهاجم ليفربول السابق رسميًا
-
عرض 1 صورة
كتب- محمد عبدالهادي:
أعلن نادي السد القطري، تعاقده رسميًا اليوم الأربعاء، مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب الأهلي السعودي وليفربول السابق.
وكتب السد عبر حسابه على منصة إكس: "رسميا.. فيرمينيو سداوي".
وجاء في تقديم نادي السد بصفقة لاعبه الجديد فيرمينو بفيديو فيديو تقديمي وهو يرتدي قميص الفريق، مختتمًا بكلمة "مرحبا فيرمينيو"، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد ومدة العقد.
رسمياً ✍🏼 : فيرمينو ســداوي 🐺— 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 23, 2025
Official ✍🏼 : Firmino Saddawi
#Firmino9 | #ASadd #السد | #فيرمينو_سداوي pic.twitter.com/gNZ7y8Kwp9
جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة التاريخي مع الأهلي خلال الموسم الماضي.
ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية فإن إدارة الأهلي السعودي وافقت على رحيل فيرمينو إلى السد القطري مقابل 30 مليون ريال سعودي، بجانب تكفل السد براتب المهاجم البرازيلي.
فيديو قد يعجبك: