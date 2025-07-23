السد القطري يضم مهاجم ليفربول السابق رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي السد القطري، تعاقده رسميًا اليوم الأربعاء، مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب الأهلي السعودي وليفربول السابق.

وكتب السد عبر حسابه على منصة إكس: "رسميا.. فيرمينيو سداوي".

وجاء في تقديم نادي السد بصفقة لاعبه الجديد فيرمينو بفيديو فيديو تقديمي وهو يرتدي قميص الفريق، مختتمًا بكلمة "مرحبا فيرمينيو"، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد ومدة العقد.

جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة التاريخي مع الأهلي خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية فإن إدارة الأهلي السعودي وافقت على رحيل فيرمينو إلى السد القطري مقابل 30 مليون ريال سعودي، بجانب تكفل السد براتب المهاجم البرازيلي.