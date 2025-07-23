ثنائي في ليفربول.. 3 مواهب مصرية توقع لأندية القمة في الدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد العام الجاري خطوة فارقة في مسيرة عدد من اللاعبين المصريين الشبان، بعدما نجح ثلاثة لاعبين في توقيع عقودهم الاحترافية الأولى مع كبار أندية الدوري الإنجليزي.

وكان آخر هذه الأسماء هو اللاعب كريم أحمد، الذي وقع اليوم الأربعاء، عقده الاحترافي الأول مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الثلاثي المنضم لعمالقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم كالتالي:

يأتي على رأس هذه الأسماء كريم أحمد، نجم أكاديمية ليفربول، والذي انضم للنادي الإنجليزي منذ أن كان في السادسة من عمره.

لفت كريم الأنظار مبكرًا، بعدما سجل هدفًا في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث في ديسمبر 2022.

وخلال موسم 2023-2024، تألق كريم بقميص فريق الشباب مسجلًا 7 أهداف وصانعًا لـ5 أخرى، كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب بمواجهات قوية ضد بولونيا ولايبزيج.

ويستعد اللاعب المصري الشاب لخوض مرحلة جديدة في موسم 2025-2026، حيث سينضم لفريق تحت 21 عامًا تحت قيادة المدرب روب بيج، تمهيدًا للانطلاق نحو الفريق الأول.

أما ألفين أيمن، لاعب الوسط الدفاعي ذو الأصول المصرية والإنجليزية، فقد بدأ مسيرته مع نادي برادفورد سيتي قبل أن يخطف أنظار ليفربول الذي ضمه إلى صفوفه.

وخاض ألفين أول مباراة تنافسية مع فريق تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز في سبتمبر الماضي، كما تواجد ضمن قائمة فريق تحت 19 عامًا في دوري الشباب الأوروبي أمام ميلان.

وفي خطوة ثالثة أعلن نادي أرسنال مطلع يوليو الجاري عن توقيع كامرون إسماعيل على أول عقد احترافي مع "المدفعجية"، ليبدأ مشواره الرسمي ضمن صفوف أحد أقوى الفرق الإنجليزية.