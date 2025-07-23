7 صور من إجازة على معلول وزوجته في نيس

كتب - نهى خورشيد

شارك على معلول نجم منتخب تونس والأهلى الأسبق، متابعيه بصور من رحلته رفقة زوجته "مريم" في مدينة نيس الفرنسية.

ونشر معلول الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكان مصدر كشف لمصراوي عن اقتراب معلول من الانتقال إلى صفوف الصفاقسي التونسي، والذي سيستمر في صفوفه حتى الاعتزال.. (لقراءة الخبر اضغط هنا)

والجدير بالذكر أن معلول رحل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت 9 سنوات.