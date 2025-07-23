مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

المصري

1 2
20:00

النجم الساحلى

مباريات ودية -أندية

أرسنال

1 0
14:30

ميلان

جميع المباريات

إعلان

7 صور من إجازة على معلول وزوجته في نيس

09:05 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية 1 - Copy_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية 7_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية 6_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية 5 - Copy_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية_Easy-Resize.com
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية 4 - Copy_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شارك على معلول نجم منتخب تونس والأهلى الأسبق، متابعيه بصور من رحلته رفقة زوجته "مريم" في مدينة نيس الفرنسية.

ونشر معلول الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكان مصدر كشف لمصراوي عن اقتراب معلول من الانتقال إلى صفوف الصفاقسي التونسي، والذي سيستمر في صفوفه حتى الاعتزال.. (لقراءة الخبر اضغط هنا)

والجدير بالذكر أن معلول رحل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت 9 سنوات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول يقضي الأجازة في مدينة نيس الفرنسية على معلول نيس زوجة على معلول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)