رسمياً.. برشلونة يعلن استعارة راشفورد حتى 2026

كتب - نهى خورشبد

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد قادماً من صقوف مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع خيار الشراء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس":"ألو ألو... راشفورد برشلونى".

☎️ ألو ألو... راشفورد برشلوني 💙❤️ pic.twitter.com/da9rLkUqE5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 23, 2025

ووقع راشفورد على عقود انضمامه للنادي الكتالوني بحضور الرئيس خوان لابورتا، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع خوان جارسيا وروني باردجي.

ورغم عدم كشف الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة سيدفع 14 مليون يورو لتغطية راتب اللاعب، مع إمكانية ضمّه بشكل دائم مقابل 30 مليون يورو.