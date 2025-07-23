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وداع نانت بعد 163 مباراة… كاستيليتو يفتح صفحة جديدة في قطر

07:52 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    كاستيليتو
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    كاستيليتو
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي نانت الفرنسي رسمياً رحيل مدافعه الكاميروني جان شارل كاستيليتو عن صفوف الفريق، استعداداً لانتقاله إلى صفوف الدحيل القطري خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وودع الحساب الرسمي لـ نانت لاعبه برسالة مؤثرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، :"انضم جان شارل كاستيليتو إلى نادي الدحيل الرياضي، نشكره على خمس سنوات قضاها معنا، ساهم خلالها بتتويج الفريق بلقب كأس فرنسا عام 2022".

وأضاف: "نتمنى له كل النجاح في المرحلة الجديدة من مسيرته.. شكرًا على كل شيء، جان شارل".

وكان كاستيليتو التحق بصفوف نانت في صيف 2020، وخاض مع الفريق 163 مباراة في جميع المسابقات، وخلال الموسم الماضي، شارك في 32 مباراة بمجموع 2802 دقيقة لعب، حصل خلالها على خمس بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة.

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