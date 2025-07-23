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لاعب مصري جديد يوقع على عقد احترافي مع ليفربول

03:14 م الأربعاء 23 يوليه 2025

كريم أحمد

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وقع اللاعب المصري كريم أحمد، أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى الثنائي محمد صلاح وألفن أيمن.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول، أن كريم أحمد البالغ من العمر 18 عامًا، بدأ مسيرته في الأكاديمية منذ أن كان في السادسة من عمره، وكان له تأثير فوري في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 بتسجيله في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد نادي بورنموث.

وفي الموسم الماضي، مثل كريم أحمد فريق تحت 18 عامًا، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك أيضًا في دوري الشباب الأوروبي ضد بولونيا ولايبزيج.

وسيقضي أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب الجديد روب بيج، وهكذا يزامل مواطنه ألفن أيمن لاعب ليفربول الشاب.

ووقع ألفن أيمن هو الآخر على أول عقد احترافي له مع ليفربول، في يناير الماضي، بعدما انضم إلى الفريق من ولفرهامبتون.

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