من هما الرجلان الغامضان في حياة لامين يامال؟

كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام الماضية احتفال الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بحفل عيد ميلاده الثامن عشر، تلاه توقيع عقد جديد مع برشلونة وحصوله على القميص رقم 10. وخلال هاتين المناسبتين، ظهرت عائلته برفقته.

بخلاف والده وجدته اللذين يظهران معه دوماً، ظهر شابان من نفس عمره تقريباً، وهما محمد، ابن عمه، وصهيب، صديقه.

محمد عبده

محمد عبده، ابن عم لامين، يُعد من أكثر الشخصيات قرباً إليه وأكثرهم تحفظاً. نشأ الاثنان سوياً في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، وارتبطا بعلاقة أخوية قوية.

كان محمد حاضراً دائماً في حياة لامين، حتى إنه عمل كسائق خاص ورفيق دائم في تنقلاته، لا سيما في ظل عدم امتلاك اللاعب الشاب لرخصة قيادة.

في مقابلات صحفية، وصف محمد قرار العائلة بنقل لامين إلى أكاديمية لا ماسيا بأنه "أحد أعظم نجاحات العائلة"، مؤكدًا أن الدعم العائلي كان حاسمًا في مسيرته.

ورغم الشهرة الكبيرة التي بات يحظى بها ابن عمه، حافظ محمد على هدوئه وبقائه بعيداً عن الأضواء، زائراً دائمًا لأهله في الحي، ومتمسكاً بدوره كمستشارٍ وصديق مخلص، كما وصفه تقرير في موقع "ARA".

صهيب.. صديق الطفولة

أما صهيب، فهو الصديق الأقرب للامين منذ سنوات الطفولة. ترعرعا معًا في حي روكافوندا، وما زالت تربطهما علاقة تُشبه الأخوة.

في تصريح سابق له، قال صهيب: "لامين لم يتغير رغم الشهرة، ما زلنا نتحدث عن نفس الأمور كما كنا من قبل."

كان صهيب من بين المدعوين في احتفال توقيع العقد الجديد، إذ التقط صورة حديثة برفقة لامين على مقاعد ملعب الفريق، وشارك صورة سابقة من عام 2023، كاتبًا عليها: "فخور جدًا بك يا أخي، ما شاء الله، وإن شاء الله للمزيد."