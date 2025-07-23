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قبل لاعب ليفربول.. أغلى الصفقات الصيفية آخر 10 سنوات

06:00 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

نيمار دا سيلفا

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في صفقة ضخمة، تعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز بمبلغ 150 مليون يورو قادما من بايرن ليفركوزن.

وأحدث الصفقة ضجة كبيرة في عالم الانتقالات بكرة القدم، حيث أصبح من أغلى الصفقات الصيفية في التاريخ.

وأصبح الجناح الألماني ثالث أغلى لاعب في الانتقالات الصيفية آخر 10 سنوات خلف مبابي، ونيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس بـ 222 مليون يورو.

أغلى الصفقات الصيفية آخر 10 سنوات

1. نيمار - 222 مليون يورو

2. كيليان مبابي - 180 مليون يورو

3. فلوريان فيرتز - 150 مليون يورو

4. موسيس كايسيدو - 133 مليون يورو

5. جواو فيليكس - 127 مليون يورو

6. جاك جريليش - 117.5 مليون يورو

7. بول بوجبا - 105 مليون يورو

8. أنتوني - 95 مليون يورو

9. آرثر ميلو - 80.6 مليون يورو

10. جوليان ألفاريز - 75 مليون يورو

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