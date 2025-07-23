أعلى 10 لاعبين عرب قيمة تسويقية في 2025

تصدر المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان قائمة أعلى اللاعبين العرب قيمة تسويقية في عام 2025.

وجاء عمر مرموش في الوصافة بقيمة 75 مليون، بينما حل مواطنه محمد صلاح ثالثة بـ 75 مليون يورو.

أعلى 10 لاعبين عرب قيمة تسويقية

1.أشرف حكيمي - 80 مليون يورو

2.عمر مرموش - 75 مليون يورو

3.محمد صلاح - 50 مليون يورو

4.إبراهيم دياز - 40 مليون يورو

5.ريان آيت نوري - 35 مليون يورو

6.محمد عمّورة - 32 مليون يورو

7.أمين جويري - 30 مليون يورو

8.إلياس بن صغير - 28 مليون يورو

9.بلال الخنوس - 28 مليون يورو

10.إسماعيل صيباري - 27 مليون يورو