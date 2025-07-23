مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

المصري

- -
17:00

النجم الساحلى

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

مودرن سبورت

- -
17:30

فاركو

جميع المباريات

إعلان

أعلى 10 لاعبين عرب قيمة تسويقية في 2025

05:00 ص الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم دياز
  • عرض 7 صورة
    ريان آيت نوري
  • عرض 7 صورة
    أمين جويري لاعب منتخب الجزائر
  • عرض 7 صورة
    اللاعب بلال الخنوس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصدر المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان قائمة أعلى اللاعبين العرب قيمة تسويقية في عام 2025.

وجاء عمر مرموش في الوصافة بقيمة 75 مليون، بينما حل مواطنه محمد صلاح ثالثة بـ 75 مليون يورو.

أعلى 10 لاعبين عرب قيمة تسويقية

1.أشرف حكيمي - 80 مليون يورو

2.عمر مرموش - 75 مليون يورو

3.محمد صلاح - 50 مليون يورو

4.إبراهيم دياز - 40 مليون يورو

5.ريان آيت نوري - 35 مليون يورو

6.محمد عمّورة - 32 مليون يورو

7.أمين جويري - 30 مليون يورو

8.إلياس بن صغير - 28 مليون يورو

9.بلال الخنوس - 28 مليون يورو

10.إسماعيل صيباري - 27 مليون يورو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح لاح رموش مر مرموش كيمي براهيم دياز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)