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"حتى يفرقنا الموت".. زوجة ديوجو جوتا تودعه برسالة مؤثرة

10:34 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

ديوجو جوتا

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كتبت-هند عواد:

ودعت أرملة ديوجو جوتا روت كاردوسو، لاعب ليفربول السابق، بعد شهر من حفل زفافهما ووفاته في حادث سير مفجع.

ونشرت روت كاردوسو، ثلاث صور من زفافهما، الذي جاء قبل 11 يومًا فقط من وفاة نجم ليفربول المأساوية، وكتبت: "شهر واحد من "حتى يفرقنا الموت"، إلى الأبد، فتاتك البيضاء."

وظهر في الصور التي نشرتها، ديوجو وزوجته وهما يؤديان رقصتهما الأولى في حفل الزفاف.

وتوفي جوتا في حادث سيارة إلى جانب شقيقه في بداية يوليو الحالي، أثناء العودة إلى المملكة العربية المتحدة على متن عبارة.

وكان المهاجم البرتغالي يقود سيارته لامبورجيني في مدينة زامورا بإسبانيا، عندما انفجر إطاره المسطح فجأة وأدى إلى انحراف السيارة عن الطريق.

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ديوجو جوتا روت كاردوسو حفل زفاف حادث سير
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