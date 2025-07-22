من القاهرة إلى أبو ظبي.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع إبراهيم عادل

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل للفريق الأول لكرة القدم، قادما من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الجزيرة مقطع فيديو تقديم اللاعب، وعلق: "من القاهرة إلى أبو ظبي، الجزراوية الأعزاء، نقدم لكم نجم فخر أبوظبي الجديد، إبراهيم عادل".

وتعاقد الفريق الإماراتي قادما من بيراميدز، في صفقة بلغت قيمتها 4.30 مليون يورو.

وساهم الجناح صاحب الـ24 عاما في 27 هدفا (سجل 15 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة) خلال 35 مباراة بجميع المسابقات بموسم 2024/25.