الزمالة السوداني إلى الكونفدرالية.. قصة ناد تأسس حبًا في الزمالك

كتبت-هند عواد:

انتزع نادي الزمالة السوداني بطاقة تأهله إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل، بعدما حسم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السوداني.

وليس الزمالة هو الاسم الوحيد المشابه لنادي الزمالك المصري، إذ اختار النادي السوداني القميص الأبيض المميز بـ"خطين حمر" زيًا رسميًا له، تيمّنًا بالنادي الأبيض.

وقد تأسس نادي الزمالة عام 1967، وبعد صعوده الموسم الماضي إلى الدوري الممتاز وضمان مشاركته في الكونفدرالية، قد يشهد الموسم المقبل مواجهة محتملة بين الزمالك والزمالة.

وفي تصريحات سابقة عبر قناة "دي إم سي"، كشف عبد الرحيم حتيلة، رئيس نادي الزمالة السوداني، قصة تأسيس النادي، قائلًا: "تمت تسمية نادي الزمالة تيمّناً بالزمالك المصري. تأسس النادي عام 1967 على يد مجموعة من عشاق الزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط نتيجة لاختلاف اللهجات بين المناطق."

وأضاف: "الزمالك نادٍ عالمي لا يقتصر على المصريين فقط، بل يتمتع بشعبية في العالم العربي بأسره. وكان من الطبيعي أن نعتمد نفس تصميم القميص: أبيض بخطين باللون الأحمر، وهو ما نلتزم به منذ تأسيس النادي."

واختتم رئيس النادي تصريحاته قائلًا: "تسلّط الضوء علينا في الفترة الأخيرة بسبب تأهلنا إلى الدوري الممتاز، رغم أن الصعود جاء في فترة عصيبة تزامنت مع الحرب. ونتمنى أن يكون هناك تواصل قريب مع نادي الزمالك. أما عن اللاعب الذي أتمنى ضمه، فوالله، شيكابالا... حتى لو بلغ الثمانين من عمره، فسنظل نحلم بضمّه، فهو أيقونة ورمز لهذا النادي العريق."

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