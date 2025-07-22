تفاصيل صفقة انتقال جيوكيريس إلى أرسنال

كتب - محمد القرش:

يستعد نادي أرسنال للتعاقد مع لاعب نادي سبورتينج لشبونة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال المهاجم فيكتور جيوكيريس.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أنه تم التوصل بالفعل إلى صفقة بقيمة 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني؛ 74.2 مليون دولار) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني؛ 11.7 مليون دولار) مكافآت.

وكان جيوكيريس يركز فقط على الانضمام إلى آرسنال، على الرغم من الاهتمام من قبل أندية أخرى، إلا أنه لم يفكر في أي فريق آخر.

كما تنازل وكيل أعمال اللاعب السويدي الدولي البالغ من العمر 27 عامًا عن عمولته للمساعدة في إتمام الصفقة، بينما تم إعداد عقد حتى يونيو 2030.

وقال فريدريكو فارانداس رئيس النادي البرتغالي في 12 يوليو إن جيوكيريس سيتعرض لغرامة كبيرة وسيُطلب منه الاعتذار لزملائه في فريق سبورتينج بعدما غاب السويدي عن الموعد النهائي للانضمام إلى تدريبات ما قبل الموسم وسط مفاوضات أرسنال.

كان جيوكيريس أحد أكثر المهاجمين طلبًا في أوروبا هذا الصيف بعد تسجيله 54 هدفًا في 52 مباراة مع سبورتينج الموسم الماضي.