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وفاة لاعب ليفربول الأسبق

05:56 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول وفاة لاعب الفريق السابق، جوي جونز، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وفاز الويلزي بالدوري وكأس أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مع الريدز، وشارك في 100 مباراة مع النادي خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين.

وتم التعاقد مع الظهير الأيسر من ريكسهام بواسطة بوب بايزلي عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا خلال صيف عام 1975 وشارك في 14 مناسبة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول.

ورحل الويلزي عن ليفربول في عام 1978، منتقلا إلى ريكسهام ثم تشيلسي وهيدرسفيلد، قبل أن يختتم مسيرته كلاعب في فترة ثالثة مع ريكسهام.

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ليفربول وفاة لاعب ليفربول السابق
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