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طائرة ورقية تتسبب في سقوط مروع لاحد اللاعبين بالدوري البرازيلي (فيديو)

05:52 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

مباراة ماراناو أتليتيكو كلوب وماراكانا

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي واقعة صادمة كادت أن تتحول إلى مأساة، بعدما تعرض اللاعب إيجور نونيز لإصابة خطيرة في الرقبة بسبب خيط طائرة ورقية سقط من خارج الملعب.

الحادث وقع خلال مواجهة جمعت بين فريقي ماراناو أتليتيكو كلوب وماراكانا، في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة على ملعب كاستيلاو بمدينة ساو لويس، حيث فوجئ الجميع في الدقيقة 47 بسقوط اللاعب أرضًا بشكل مفاجئ، وسط صدمة زملائه والجهاز الفني.

وبحسب صحيفة "تيمبو" البرازيلية، فإن خيط طائرة ورقية طائش اخترق أرضية الملعب والتف حول رقبة اللاعب، الأمر الذي استدعى تدخل الطاقم الطبي فورًا لإنقاذه، بينما اضطر الحكم جيلتون مورا سيلفا لإيقاف المباراة حتى استقرار حالة اللاعب.

التقرير الرسمي للمباراة أكد الواقعة، وأوضح أن نونيز تلقى العلاج داخل أرض الملعب قبل أن يتمكن من استكمال اللقاء لاحقًا، وسط تحذيرات من تكرار الأمر، خاصة أن الحكم اضطر لإيقاف اللعب أكثر من مرة لإزالة طائرات ورقية أخرى سقطت في أرضية الملعب خلال المباراة.

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طائرة ورقية تتسبب في سقوط لاعب الدوري البرازيلي مباراة ماراناو أتليتيكو كلوب وماراكانا خيط طائرة ورقية يلتف حول رقبة لاعب
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