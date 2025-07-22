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"قلق في برشلونة".. تعيين هاكر مدريدي في لجنة الحكام بالدوري الإسباني.. ما القصة؟

05:27 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

تشيما ألونسو

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار تعيين تشيما ألونسو، الخبير التكنولوجي المعروف بتشجيعه لريال مدريد، في منصب مسؤول تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل لجنة الحكام الإسبانية، حالة من الجدل والغضب في الساعات الماضية بين جماهير برشلونة.

وأعلن فران سوتو، رئيس اللجنة الفنية للحكام، تكليف ألونسو بإدارة مشروع الذكاء الاصطناعي في المنظومة التحكيميةP gتحديد الحكام المناسبين للمباريات، وتقييم أدائهم في قرارات الترقية أو الاستبعاد نهاية كل موسم.

القرار لم يمر مرور الكرام في كتالونيا، خاصة بعد تداول جماهير برشلونة منشورات قديمة لتشيما، عبر حساباته الرسمية، يظهر خلالها كمشجع متعصب للنادي الملكي.

كتب سابقاً: "عيبي الوحيد أنني أشجع أعظم نادٍ في التاريخ، هلا مدريد"، ونشر صوراً له داخل قاعة بطولات ريال مدريد، وخلال حضوره نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي عام 2024.

الإعلامي جوردي بلانكو، مراسل شبكة "ESPN"، أعاد نشر تغريدات قديمة ألونسو هاجم فيها كتالونيا وميسي، مطالباً إدارة برشلونة بإبداء موقف رسمي تجاه تعيينه.

يُذكر أن تشيما ألونسو، المولود عام 1975، يُعد من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا في إسبانيا، واشتهر بلقب "الهاكر" بسبب خبراته الواسعة في أمن المعلومات.

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