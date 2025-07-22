مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بسبب عرض زواج.. بالمر يلغي متابعة صديقته على إنستجرام

04:22 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    كوني جريس صديقة بالمر (1)
  • عرض 12 صورة
    بالمر وصديقته (2)
  • عرض 12 صورة
    كوني جريس صديقة بالمر (2)
  • عرض 12 صورة
    ترامب مع كول بالمر
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر لاعب فريق تشيلسي
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر وإيرلينج هالاند
  • عرض 12 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أثار كول بالمر لاعب تشيلسي الجدل بسبب انفصاله عن صديقته كوني جريس، بعد أن ألغى متابعتها على منصة "إنستجرام".

وقال مصدر لموقع "ذا صن": "لقد تعرف كوني وكول على بعضهما البعض منذ أن كانا مراهقين، لكن التعامل مع علاقة عاطفية في العلن ليس بالأمر السهل، وإلغاء المتابعة على إنستجرام يعد أمرًا كبيرًا بالنسبة للجيل الشاب".

وجاءت الأزمة، بعدما عرضت كوني الزواج على بالمر ورفض الأخير الأمر تماما بسبب تركيزه على مسيرته مع تشيلسي.

وقبل ذلك، تعرض لاعب تشيلسي للضغط من قبل كوني منذ أكثر من عام لتوقيع عقد زواجهما.

ومن جانبه، حصد بالمر جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 بعد حصد اللقب على حساب باريس سان جيرمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بالمر صديقة بالمر بالمر وصديقته تشيلسي كأس العالم للأ،دية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق معسكر النصر السعودي بدون رونالدو.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025