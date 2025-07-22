بسبب عرض زواج.. بالمر يلغي متابعة صديقته على إنستجرام

أثار كول بالمر لاعب تشيلسي الجدل بسبب انفصاله عن صديقته كوني جريس، بعد أن ألغى متابعتها على منصة "إنستجرام".

وقال مصدر لموقع "ذا صن": "لقد تعرف كوني وكول على بعضهما البعض منذ أن كانا مراهقين، لكن التعامل مع علاقة عاطفية في العلن ليس بالأمر السهل، وإلغاء المتابعة على إنستجرام يعد أمرًا كبيرًا بالنسبة للجيل الشاب".

وجاءت الأزمة، بعدما عرضت كوني الزواج على بالمر ورفض الأخير الأمر تماما بسبب تركيزه على مسيرته مع تشيلسي.

وقبل ذلك، تعرض لاعب تشيلسي للضغط من قبل كوني منذ أكثر من عام لتوقيع عقد زواجهما.

ومن جانبه، حصد بالمر جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 بعد حصد اللقب على حساب باريس سان جيرمان.