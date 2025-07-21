كتب ـ محمد الميموني:

ظهر المهاجم محمد شريف بصورة مميزة خلال مباراة فريقه ونظيره الملعب التونسي التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين وديًا.

وقصّ محمد شريف شريط التسجيل في الدقيقة الـ 8 من عمر اللقاء قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر اللقاء .

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس بالتحديد في مدينة طبرقة التونسية؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع محمد شريف خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي الخليج السعودي الذي رحلّ له قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا