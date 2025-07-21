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"مصري وتواجد مع ليفربول".. قصة سائق حافلة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

08:03 م الإثنين 21 يوليو 2025
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القاهرة - مصراوي

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب جزائري يوثق الأجواء قبل إحدى مباريات فريق ريال مدريد، التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وخلال تصويره لحافلة الفريق، اكتشف الشاب أن سائق حافلة ريال مدريد مصري الجنسية، ويتحدث باللهجة المصرية.

وعندما سأله عن شعوره بقيادة حافلة أحد أعظم الأندية في العالم، أجاب السائق قائلاً: "شعور جميل وكل شيء، لكني قدت سابقا حافلات فرق مثل ليفربول، سالزبورغ، وبالميراس".

وأضاف السائق خلال مقطع الفيديو: "في العام الماضي كنت أقود حافلة نادي ليفربول.. نحن دائما مع الأندية العالمية."

وأشار إلى أنه هو من تولى نقل فريق ريال مدريد من المطار إلى الفندق، وكذلك إلى الملعب لخوض مباراته.

وأوضح أن هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها حافلة الفريق الملكي، حيث سبق له أن قاد حافلة ريال مدريد إلى الملعب ذاته قبل أربع سنوات أثناء إحدى زيارات الفريق لأداء تدريباته هناك.

يذكر أن فريق تشيلسي الإنجليزي توج بلقب النسخة الماضية من كأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون مقابل في النهائي.

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ريال مدريد ولاية نيوجيرسي كأس العالم للأندية 2025
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