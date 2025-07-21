انطلاق معسكر النصر السعودي بدون رونالدو.. ما القصة؟



انطلق اليوم الإثنين معسكر نادي النصر السعودي في دولة النمسا دون أن يتواجد به النجم البرتغالي بصفوف الفريق كريستيانو رونالدو.

النصر سيخوض معسكرًا في النمسا تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد جورج جيسوس حتى يوم 4 أغسطس تحضيراً للمشاركة في بطولة السوبر السعودي الشهر المقبل وللموسم الجديد.

وأوضح نادي النصر عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق أن رونالدو لن يتواجد من بداية المعسكر بل سينضم هو وسبعة لاعبين إلى المعسكر في وقت لاحق واللاعبون هم: نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبدالإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى ومحمد سيماكان.

نادي النصر كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة خلف الاتحاد المتوّج باللقب والهلال الوصيف.

رونالدو صاحب الـ 40 عامًا شارك خلال منافسات الموسم الماضي 2024/25 بقميص النصر بـ41 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 4 لزملائه.

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