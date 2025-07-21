كورتوا يقرر بيع قصره في إسبانيا وينتقل للغابة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أقدم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على خطوة جديدة في مشاريعه العقارية، بعدما باع قصره الفخم الواقع في منطقة "بواديلا ديل مونتي" مقابل 4.5 مليون يورو، استعدادًا للانتقال إلى فيلا فاخرة جديدة يتم تجهيزها حاليًا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن كورتوا اشترى فيلا جديدة تمتد على مساحة 6000 متر مربع، داخل قطعة أرض تبلغ 15 ألف متر، وتضم 3 مسابح، ومرآبًا للسيارات تحت الأرض، بالإضافة إلى غابة خاصة تمنحه خصوصية وارتباطًا مباشرًا بالطبيعة، كما يتم تزويد العقار بألواح للطاقة الشمسية ونظام تكييف حراري أرضي.

أما قصره السابق، فكان يمتد على مساحة 2500 متر مربع ويحتوي على 7 غرف نوم و5 حمامات سباحة، لكنه قرر بيعه ضمن خطة انتقاله إلى مسكن أكثر تميزًا.

ومن المقرر أن ينتقل كورتوا وعائلته إلى الفيلا الجديدة في حي "لاس لوماس" الراقي بعد اكتمال التجهيزات في أكتوبر المقبل، حيث سيكون من بين جيرانه زميله في ريال مدريد داني كارفاخال، إلى جانب عدد من نجوم الكرة الإسبانية.