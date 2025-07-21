جميع انتقالات الدوري السعودي "روشن" الصيفية 2025

كتب - محمد القرش:

قامت أندية دوري المحترفين السعودي "روشن" بالتعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد، استعدادا للموسم الجديد 2025/26.

وبالطبع لم تكن التعاقدات السعودية، كما كانت في عام 2023 عندما جاء النجوم الذين روجوا للدوري السعودي حول العالم.

انتقالات الدوري السعودي

الأهلي

- انتقال جابري فيجا إلى بورتو

- انتقال عدنان البشري إلى الاتحاد

- انتقال عبد الكريم دارسيّ إلى الهلال

- انتقال إزجان أليوسكي إلى لوجانو

الاتفاق

- تعاقد مع موهاو نكوتا من أورلاندو بايرتس

- تعاقد مع أوندريج دودا من هيلاس فيرونا

- انتقال ثامر الخيبري إلى نيوم

- انتقال محمد مزاري إلى التعاون

- انتقال ديماراي جراي إلى برمنجهام

- انتقال حامد الغامدي إلى الاتحاد

- انتقال بيرات أوزديمير إلى باشاك شهير

- رحيل كارل توكو إيكامبي

- رحيل فيتينيو

- رحيل عبدالله العويشر

- رحيل مارسيل تيسراند

الفتح

- رحيل محمد الفهيد

الفيحاء

- تعاقد مع ريان عناد من النجمة

- تعاقد مع أحمد بام سعود من الاتحاد

- تعاقد مع جيسون من أروكا

- انتقال فارس عبدي إلى نيوم

- انتقال رينزو لوبيز إلى فيتوريا

الهلال

- تعاقد مع ثيو هيرنانديز من ميلان

- تعاقد مع علي لاجامي من النصر

- تعاقد مع عبد الكريم دارسيّ من الأهلي

- انتقال محمد العويس إلى العلا

- انتقال محمد برناوي إلى الاتحاد

الاتحاد

- تعاقد مع حامد الغامدي من الاتفاق

- تعاقد مع عدنان البشري من الأهلي

- تعاقد مع محمد برناوي من الهلال

- تعاقد مع محمد هزازي من النصر

- انتقال أحمد بام سعود إلى الفيحاء

الخليج

- تعاقد مع مراد الهوساوي من أحد

- تعاقد مع أنتوني موريس سان جيلواز

- تعاقد مع جوشوا كينج تولوز

- انتقال محمد شريف إلى الأهلي

- انتقال عبدالله السالم إلى القادسية

- انتقال إبراهيم سيهيتش إلى كوروم

الخلود

- تعاقد مع جاكسون موليكا من بشيكتاش

النصر

- تعاقد مع عبد الملك الجابر من زيلجيزنيكار

- تعاقد مع نادر الشراري من الشباب

- انتقال علي لاجامي إلى الهلال

- انتقال محمد هزازي إلى الاتحاد

- انتقال جون دوران إلى فنربخشة

الأخدود

- انتقال باولو فيتور إلى أتلتيكو جويانينسي

- انتقال دييجو فيريرا إلى دبا

نيوم

- تعاقد مع ألكسندر إيزاك من ليون

- تعاقد مع فارس عبدي من الفيحاء

- تعاقد مع ثامر الخيبري من الاتفاق

القادسية

- تعاقد مع كريستوفر بونسو باه

- تعاقد مع جابرييل كارفاليو

- تعاقد مع محمد آل ثاني من الحزم

- تعاقد مع عبدالله السالم من الخليج

الحزم

- انتقال محمد آل ثاني إلى القادسية

- انتقال سلطان الرياض

الرياض

- تعاقد مع أسامة البواردي من النجمة

- تعاقد مع سليمان هزازي من الزلفي

- تعاقد مع فهد الجيزاني من جدة

- تعاقد مع سلطان العيسى من الحزم

- تعاقد مع ماهر المطيري من الزلفي

- تعاقد مع صموئيل ساكي

- انتقال سيكو إلى اتحاد كلباء

- انتقال فايز سليماني إلى قطر

الشباب

- انتقال نادر الشراري إلى النصر

- انتقال كريستيان جوانكا إلى العلا

التعاون

- تعاقد مع محمد مظهري من الاتفاق

- تعاقد مع رين ريفاس من كاراكاس

النجمة

- انتقال أسامة البواردي إلى الرياض

- انتقال ريان عناد إلى الفيحاء

- انتقال ليو تيليكا إلى دبا الحصن