جميع انتقالات الدوري السعودي "روشن" الصيفية 2025
كتب - محمد القرش:
قامت أندية دوري المحترفين السعودي "روشن" بالتعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد، استعدادا للموسم الجديد 2025/26.
وبالطبع لم تكن التعاقدات السعودية، كما كانت في عام 2023 عندما جاء النجوم الذين روجوا للدوري السعودي حول العالم.
انتقالات الدوري السعودي
الأهلي
- انتقال جابري فيجا إلى بورتو
- انتقال عدنان البشري إلى الاتحاد
- انتقال عبد الكريم دارسيّ إلى الهلال
- انتقال إزجان أليوسكي إلى لوجانو
الاتفاق
- تعاقد مع موهاو نكوتا من أورلاندو بايرتس
- تعاقد مع أوندريج دودا من هيلاس فيرونا
- انتقال ثامر الخيبري إلى نيوم
- انتقال محمد مزاري إلى التعاون
- انتقال ديماراي جراي إلى برمنجهام
- انتقال حامد الغامدي إلى الاتحاد
- انتقال بيرات أوزديمير إلى باشاك شهير
- رحيل كارل توكو إيكامبي
- رحيل فيتينيو
- رحيل عبدالله العويشر
- رحيل مارسيل تيسراند
الفتح
- رحيل محمد الفهيد
الفيحاء
- تعاقد مع ريان عناد من النجمة
- تعاقد مع أحمد بام سعود من الاتحاد
- تعاقد مع جيسون من أروكا
- انتقال فارس عبدي إلى نيوم
- انتقال رينزو لوبيز إلى فيتوريا
الهلال
- تعاقد مع ثيو هيرنانديز من ميلان
- تعاقد مع علي لاجامي من النصر
- تعاقد مع عبد الكريم دارسيّ من الأهلي
- انتقال محمد العويس إلى العلا
- انتقال محمد برناوي إلى الاتحاد
الاتحاد
- تعاقد مع حامد الغامدي من الاتفاق
- تعاقد مع عدنان البشري من الأهلي
- تعاقد مع محمد برناوي من الهلال
- تعاقد مع محمد هزازي من النصر
- انتقال أحمد بام سعود إلى الفيحاء
الخليج
- تعاقد مع مراد الهوساوي من أحد
- تعاقد مع أنتوني موريس سان جيلواز
- تعاقد مع جوشوا كينج تولوز
- انتقال محمد شريف إلى الأهلي
- انتقال عبدالله السالم إلى القادسية
- انتقال إبراهيم سيهيتش إلى كوروم
الخلود
- تعاقد مع جاكسون موليكا من بشيكتاش
النصر
- تعاقد مع عبد الملك الجابر من زيلجيزنيكار
- تعاقد مع نادر الشراري من الشباب
- انتقال علي لاجامي إلى الهلال
- انتقال محمد هزازي إلى الاتحاد
- انتقال جون دوران إلى فنربخشة
الأخدود
- انتقال باولو فيتور إلى أتلتيكو جويانينسي
- انتقال دييجو فيريرا إلى دبا
نيوم
- تعاقد مع ألكسندر إيزاك من ليون
- تعاقد مع فارس عبدي من الفيحاء
- تعاقد مع ثامر الخيبري من الاتفاق
القادسية
- تعاقد مع كريستوفر بونسو باه
- تعاقد مع جابرييل كارفاليو
- تعاقد مع محمد آل ثاني من الحزم
- تعاقد مع عبدالله السالم من الخليج
الحزم
- انتقال محمد آل ثاني إلى القادسية
- انتقال سلطان الرياض
الرياض
- تعاقد مع أسامة البواردي من النجمة
- تعاقد مع سليمان هزازي من الزلفي
- تعاقد مع فهد الجيزاني من جدة
- تعاقد مع سلطان العيسى من الحزم
- تعاقد مع ماهر المطيري من الزلفي
- تعاقد مع صموئيل ساكي
- انتقال سيكو إلى اتحاد كلباء
- انتقال فايز سليماني إلى قطر
الشباب
- انتقال نادر الشراري إلى النصر
- انتقال كريستيان جوانكا إلى العلا
التعاون
- تعاقد مع محمد مظهري من الاتفاق
- تعاقد مع رين ريفاس من كاراكاس
النجمة
- انتقال أسامة البواردي إلى الرياض
- انتقال ريان عناد إلى الفيحاء
- انتقال ليو تيليكا إلى دبا الحصن
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