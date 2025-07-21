تأجيل إعلان صفقة راشفورد بسبب فليك.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي برشلونة خطواته لإتمام صفقة انضمام المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، القادم من مانشستر يونايتد، وذلك بعدما وصل اللاعب إلى المدينة الرياضية "خوان جامبر" صباح اليوم الإثنين للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن راشفورد انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار شراء نهائي مقابل 30 مليون يورو، وقد تم الاتفاق بين الطرفين بشكل نهائي، لكن الإعلان الرسمي وتقديم اللاعب للجماهير سيتم تأجيله.

سبب التأجيل الإعلان عن صفقة راشفورد

كان من المقرر أن يتم تقديم راشفورد رسميًا غدًا الثلاثاء، إلا أن المدير الفني الجديد للبلاوجرانا، الألماني هانز فليك، قرر إجراء حصتين تدريبيتين مكثفتين خلال اليوم ذاته، ما دفع إدارة النادي إلى تأجيل تقديم اللاعب ليوم إضافي.

من المنتظر أن يخوض راشفورد مرانه الثالث مع الفريق صباح الأربعاء، قبل أن يتوجه مساءً إلى مكاتب ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لإتمام مراسم توقيع العقد بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وبعد التوقيع، سيدلي راشفورد بتصريحات أولية لوسائل الإعلام التابعة للنادي، تمهيدًا للمؤتمر الصحفي الرسمي.

وفي تمام السابعة مساءً، سيظهر راشفورد أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يُعقد داخل متجر برشلونة الرسمي بملعب "سبوتيفاي كامب نو"، على غرار ما تم سابقًا مع النجم الشاب لامين يامال بعد تجديد عقده.