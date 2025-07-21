بقيادة صلاح.. بعثة ليفربول تطير إلى هونج كونج (صور)

كتب - محمد القرش:

بدأ نادي ليفربول رحلته إلى هونج كونج مساء أمس الأحد في إطار جولته التحضيرية للموسم الجديد 2025/26 في آسيا.

واستقلت بعثة الريدز المكونة من 29 لاعباً رحلتها بالطائرة إلى المرحلة الافتتاحية من الرحلة الصيفية، حيث من المقرر أن تقام مباراة ودية ضد ميلان يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأحمر بعد ذلك إلى اليابان أيضًا، حيث من المقرر أن يواجه يوكوهاما إف مارينوس في مباراة ودية أخرى يوم 30 يوليو.

ويستهل الريدز مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.