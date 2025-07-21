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صُنعت في 3 سنوات.. نيمار يقتني سيارة "باتمان" بسعر 1.5 مليون دولار

10:33 ص الإثنين 21 يوليه 2025
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    سيارة نيمار على طريقة باتمان (2)
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 4
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كتب - محمد القرش:

نشر نجم المنتخب البرازيلي نيمار صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يظهر فيها نسخة طبق الأصل من سيارة باتمان الشهيرة، والتي صُنعت خصيصًا له.

ودفع نيمار حوالي مليون ونصف مليون دولار ثمنًا للسيارة التي تم العمل على صنعها منذ 3 سنوات، من أجل أن تصبح ي نسخة طبق الأصل من سيارة باتمان.

ولا يحق للنجم البرازيلي التجول بالسيارة في الشوارع، حيث لم تُعتمد، ولا تحمل أي لوحات ترخيص، ولا تتوافق مع متطلبات القانون البرازيلي، ناهيك عن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة وأوروبا، ولم تُجهّز حتى بمرايا أو مؤشرات انعطاف.

وتعمل السيارة بمحرك V8 قادر على توليد قوة تتراوح بين 450 و500 حصان، وهي من ابتكار المصمم البرازيلي أديمار كابرال، المتخصص في بناء نسخ طبق الأصل من سيارات الفورمولا 1.

وكانت السيارة معروضة في متحف دريم كار في ساو باولو قبل أن تصل إلى منزل نيمار، الذي يعد من كبار المعجبين بشخصية باتمان، حيث يفخر بوشم البطل الخارق على ظهره.

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