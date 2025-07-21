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فيديو هدف هالك الخيالي في مرمى بالميراس

06:29 ص الإثنين 21 يوليه 2025
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  • عرض 5 صورة
    هالك
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    هالك
  • عرض 5 صورة
    هالك
  • عرض 5 صورة
    هالك
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القاهرة - مصراوي

سجل النجم البرازيلي هالك هدفا رائعا في شباك بالميراس، خلال المباراة التي جمعت بين أتلتيكو مينيرو وبالميراس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري البرازيلي.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، عن طريق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، لم يتمكن حارس مرمى بالميراس من التصدي لها.

ورغم روعة الهدف، فقد فاز بالميراس على أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

ويحتل فريق بالميراس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي أتلتيكو مينيرو في المركز التاسع.

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البرازيلي هالك الدوري البرازيلي أتلتيكو مينيرو وبالميراس
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