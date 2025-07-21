مواعيد مباريات السوبر الإسباني 2026.. مواجهات نارية في قلب السعودية

القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباريات نارية ضمن مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني لعام 2026، والتي تقام للعام السادس على التوالي في المملكة العربية السعودية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد وقع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لاستضافة البطولة بشكل دوري حتى عام 2029، بعد أن تم تعديل نظام البطولة في موسم 2019-2020 لتقام بمشاركة أربعة فرق بدلا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

ومنذ اعتماد النظام الجديد، استضافت السعودية جميع نسخ البطولة باستثناء نسخة موسم 2020-2021، التي أقيمت في إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد شهدت النسخة الأخيرة من البطولة مواجهة نارية في نهائي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-2، في مباراة أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2026

تشارك في نسخة هذا العام أربعة أندية تمثل المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني للموسم الماضي، وهي:

برشلونة (بطل الدوري والكأس)

ريال مدريد (الوصيف)

أتلتيكو مدريد (الثالث)

أتلتيك بيلباو (الرابع)

مواعيد مباريات نصف النهائي

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تقام المباراة الأولى في نصف النهائي يوم الأربعاء 7 يناير 2026، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

تقام المباراة الثانية في نفس اليوم، الأربعاء 7 يناير 2026، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.