الهلال يعتذر عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، اعتذار نادي الهلال عن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، المقرر إقامتها في هونج كونج.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، خلال الفترة من 19 أغسطس المقبل حتى يوم 23 من الشهر ذاته، في هونج كونج.

وجاء نص بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، كالتالي: "تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا رسميًا من شركة نادي الهلال، يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونج كونج".

وأضاف: "بناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة".

وتابع: "كما سيتم العمل بموجب، اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

واختتم: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استنادًا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية".

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