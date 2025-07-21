396 مليون خلال 6 سنوات.. فرانكفورت صائد المهاجمين وحاصد الملايين

كتب - محمد القرش:

اقترب نادي ليفربول من التعاقد مع المهاجم الفرنسي، هوجو إيكيتيكي، قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة قٌدرت بـ 90 مليون يورو.

وكان إيكيتيكي انضم للفريق الألماني في موسم 2024/25 قادما من باريس بعد عدد من الإعارات، في صفقة بلغت قيمتها 16.50 مليون يورو، ليقترب فرانكفورت من ربع مبلغ مالي يقدر بـ 73.5 مليون يورو.

ولم يكن المهاجم الفرنسي الوحيد الذي يربح من ورائه نادي آينتراخت أموال طائلة، وخلال آخر 6 سنوات استطاع النادي الألماني حصد 396 مليون يورو من خلال بيع 6 مهاجمين.

وتعاقد آينتراخت مع الـ6 مهاجمين بمبلغ 54 مليون يورو، وبعد تلميعهم وتألقهم استطاع بيعهم بمبلغ وصل إلى 396 مليون يورو، ليحقق النادي الألماني ربح مقدر بـ 342 مليون يورو.

فرانكفورت - 6 سنوات من الاستثمارات الناجحة

1. شراء لوكا يوفينتش من بنفيكا بـ22 مليون يورو، ثم بيع إلى ريال مدريد بـ 63 مليون يورو (2019).

2. شراء سباستيان هالر من أوترخت بـ 12 مليون، ثم بيع إلى وست هام بـ 50 مليون (2017-2019).

3. شراء أندريا سيلفا من ميلان بـ3 مليون، ثم بيع إلى لايبزيج بـ23 مليون (2020-2021).

4. ضم كولو مواني من نانت مجانا، ثم بيع إلى باريس سان جيرمان بـ95 مليون (2022-23).

5. ضم عمر مرموش من فولفسبورج مجانا، ثم بيع إلى مانشستر سيتي بـ75 مليون (2023-2025).

6. ضم إيكيتيكي من باريس بـ 16.50، ثم بيع إلى ليفربول بـ 90 "الصفقة في مراحلها النهائية".