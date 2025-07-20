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كيف يؤثر المدير الرياضي في صفقات الأندية؟

10:39 م الأحد 20 يوليه 2025

كيف يؤثر المدير الرياضي في صفقات الأندية؟

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كتب - نهى خورشيد

يعتبر المدير الرياضي العقل المدبر خلف الكواليس في أي نادٍ محترف، إذ يشرف بشكل مباشر على استراتيجية التعاقدات، ويحدد نوعية اللاعبين الذين يتناسبون مع هوية الفريق وخطة المدرب.

ويتولى المدير الرياضي التنسيق بين الجهاز الفني والإدارة، فيجمع بين الرؤية الفنية والقدرة الإدارية، مما يجعله المسؤول الأول عن تحديد احتياجات الفريق، سواء في المدى القصير أو الطويل.

كما يلعب دوراً هاماً في التفاوض مع اللاعبين والوكلاء، ليس فقط من الناحية المالية، بجانب تقديم المشروع الرياضي بطريقة تُقنع اللاعب بالانضمام.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" فإن الأندية ذات المدير الرياضي المستقر تحقق صفقات أكثر دقة وفعالية.

وعلى سبيل المثال، كان هذا المنصب نادراً في الدوري الإنجليزي قبل عقود، ليتحول اليوم إلى عنصر ثابت بدليل امتلاك 19 من أصل 20 نادي في البريميرليج مديراً رياضياً مقارنة بالموسم الماضي الذي ضم 13 فقط في 2016-2017.

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صفقات الأندية المدير الرياضي
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