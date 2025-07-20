تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حضر النجم العالمي Jason Statham مباراة الملاكمة العالمية التي أقيمت باستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

من المعروف، أن المستشار تركي والملاكم العالمي "چاسون ستاثام" تجمعهما علاقة صداقة قوية،وسبق وأن حضر "چاسون" مع المستشار تركي آل الشيخ مباراة ملاكمة عالمية في الرياض.

وأُقيمت مباراة الأمس، التي نظمها موسم الرياض، في استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، بين الملاكم الأوكراني أوزيك بطل العالم والملاكم الإنجليزي ديبوا، وفاز فيها الملاكم الأوكراني، وخلال المباراة التقطت عدسات الكاميرات صورة تلقائية، يداعب فيها "ستاثام" تركي آل الشيخ، أثناء متابعتهما النزال الكبير.