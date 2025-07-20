مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

0 0
19:00

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

المصري

1 1
19:00

الصفاقســــي

جميع المباريات

إعلان

صورة تلقائية تجمع بين المستشار تركي آل الشيخ و النجم Jason Statham في مباراة ملاكمة عالمية بلندن

09:57 م الأحد 20 يوليو 2025

المستشار تركي آل الشيخ والممثل العالمي جيسون ستاثا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حضر النجم العالمي Jason Statham مباراة الملاكمة العالمية التي أقيمت باستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

من المعروف، أن المستشار تركي والملاكم العالمي "چاسون ستاثام" تجمعهما علاقة صداقة قوية،وسبق وأن حضر "چاسون" مع المستشار تركي آل الشيخ مباراة ملاكمة عالمية في الرياض.

وأُقيمت مباراة الأمس، التي نظمها موسم الرياض، في استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، بين الملاكم الأوكراني أوزيك بطل العالم والملاكم الإنجليزي ديبوا، وفاز فيها الملاكم الأوكراني، وخلال المباراة التقطت عدسات الكاميرات صورة تلقائية، يداعب فيها "ستاثام" تركي آل الشيخ، أثناء متابعتهما النزال الكبير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟