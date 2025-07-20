هل قدم الزمالك عرضا رسميا لضم لاعب اتحاد تواركة؟

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الساعات الماضية انتشار أنباء تشير إلى مفاوضات الزمالك مع نادي اتحاد تواركة المغربي لضم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر بنادي اتحاد تواركة المغربي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الزمالك لم يتواصل معنا من أجل ضم حسام الصادق لاعب وسط الفريق كما يتردد.

وأوضح المصدر أن اللاعب مستمر مع الفريق، وهناك بعض العروض العربية لكن الزمالك لم يطلب ضمه بشكل رسمي.

وشارك اللاعب صاحب الـ19 عاما في 24 مباراة مع اتحاد تواركة بجميع مسابقات 2024/25، ساهم خلالهم في 7 أهداف (سجل 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة).

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