مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

0 0
19:00

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

المصري

0 0
19:00

الصفاقســــي

جميع المباريات

إعلان

برشلونة ينهي تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد

06:57 م الأحد 20 يوليو 2025

شعار برشلونة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أنهى نادي برشلونة تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن برشلونة أنهى جميع وثائق صفقة راشفورد، ومن المقرر وصوله إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الإيطالي أن البارسا سيدفع 14 مليون يورو إجماليًا لتغطية راتبه، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بمدى مشاركته.

واختتم الصحفي أن ماركوس قبل بتخفيض راتبه بنسبة 15%، مع وجود خيار شراء بقيمة 30 مليون يورو في العقد.

اقرأ أيضًا:

10 راحلين عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

بين أرسنال وتشيلسي.. 11 لاعبا وقعوا في الانتقال "المحظور" تاريخيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة فابريزيو رومانو ماركوس راشفورد راشفورد مانشستر يونايتد صفقات برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟