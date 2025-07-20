برشلونة ينهي تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد

كتب - محمد القرش:

أنهى نادي برشلونة تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن برشلونة أنهى جميع وثائق صفقة راشفورد، ومن المقرر وصوله إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الإيطالي أن البارسا سيدفع 14 مليون يورو إجماليًا لتغطية راتبه، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بمدى مشاركته.

واختتم الصحفي أن ماركوس قبل بتخفيض راتبه بنسبة 15%، مع وجود خيار شراء بقيمة 30 مليون يورو في العقد.

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