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بين أرسنال وتشيلسي.. 11 لاعبا وقعوا في الانتقال "المحظور" تاريخيا

06:22 م الأحد 20 يوليو 2025
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    ديفيد لويز
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    جورجينيو
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    ويليام جالاس
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    بيتر تشيك
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    كاي هافرتز
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    لاسانا ديارا
  • عرض 11 صورة
    ويليان
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    يوسي بن عيون
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    أوليفييه جيرو
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    أشلي كول
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كتب - محمد القرش:

ليس من المعتاد أن ينتقل اللاعبين بين أندية "الستة الكبار" بالدوري الإنجليزي، ويصبح الأمر أكثر نُدرة عندما يحدث ذلك مرتين خلال فترة انتقالات واحدة.

وانتقال كيبا ونوني مادويكي من تشيلسي إلى أرسنال خلال هذا الشهر رفع إجمالي اللاعبين الذين تعاقد معهم الجانرز من البلوز إلى ستة في خمس سنوات ونصف.

11 لاعبا انتقلوا بين أرسنال وتشيلسي

1.كيبا (من تشيلسي إلى أرسنال، 2025)

2.كاي هافرتز (من تشيلسي إلى أرسنال، 2023)

3.جورجينيو (من تشيلسي إلى أرسنال، 2023)

4.ويليان (من تشيلسي إلى أرسنال، 2020)

5.ديفيد لويز (من تشيلسي إلى أرسنال، 2019)

6.أوليفييه جيرو (من أرسنال إلى تشيلسي، 2018)

7.بيتر تشيك (من تشيلسي إلى أرسنال، 2015)

8.يوسي بن عيون (من تشيلسي إلى أرسنال، 2011)

9.أشلي كول (من أرسنال إلى تشيلسي، 2006)

10.ويليام جالاس (من تشيلسي إلى أرسنال، 2006)

11.لاسانا ديارا (من تشيلسي إلى أرسنال، 2007)

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