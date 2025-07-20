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منصب أمير توفيق مع نادي أهلي جدة

05:37 م الأحد 20 يوليه 2025

أمير توفيق

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وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته، وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن أمير توفيق سيتجه إلى المملكة العربية من أجل تولى منصب مهم في أندية القمة.

وأوضحت الصحيفة أن أمير سيتولى مدير قطاع التسويق بشركة نادي أهلي جدة السعودي خلفا للإيطالي باربارا بيجي.

يُذكر أن شركة الأهلي المصري أكدت على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة.

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة، وجد فيها الحب والتعاون.

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