بعد رحيل مودريتش.. ماهو ترتيب قادة ريال مدريد بالموسم الجديد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

مع رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، تغير ترتيب قادة الفريق داخل الملعب، بعدما كان هو القائد الأول للفريق بحكم أقدميته.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن القائمة الجديدة التي سيعتمد عليها ريال مدريد في حال غياب القائد الأساسي داني كارفاخال عن المشاركة مع الفريق، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع نهاية موسم 2026، مع وجود رغبة من إدارة النادي في تمديده حتى 2027.

فالفيردي النائب الأول خلف كارفاخال

وسيكون الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي هو القائد الثاني للفريق، بعدما فرض نفسه كأحد أعمدة ريال مدريد عقب تألقه مع فريق الرديف ثم ديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يتدرج لصفوف الفريق الأول.

كورتوا الحارس القائد

ويأتي البلجيكي تيبو كورتوا في المركز الثالث في ترتيب القادة، بعدما انضم للميرنجي في صيف 2018 وأصبح الحارس الأساسي، ليتقدم في ترتيب القادة مع مرور السنوات.

فينيسيوس جونيور في المركز الرابع

أما البرازيلي فينيسيوس جونيور فجاء رابعًا في الترتيب، بعد انضمامه للفريق في 2018، حيث بدأ مع فريق الرديف قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم الخط الهجومي لريال مدريد.