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رد فعل مثير للجدل من نيمار بعد خسارة فريقه بثلاثية (فيديو)

01:29 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض فريق سانتوس بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا، لخسارة كبيرة فجر اليوم الأحد، وذلك أمام نظيره ميراسول، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البرازيلي.

وخسر سانتوس من ميراسول بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي شهد مشاركة نيمار بشكل أساسي في المباراة.

وخلال اللقاء، تعرض نيمار لمضايقات من جماهير ميراسول البرازيلي، ليعبر اللاعب عن غضبه ووجه لهم بعض الإشارات للتقليل منهم.

حيث أشار اللاعب في البداية لشعار قميصه سانتوس ثم أشار بأصبعه علي فمه ليحثهم على التزام الصمت والسكوت.

ثم أشار بعد ذلك نيمار بيده للتقليل منهم في اشارة تعني أن فريقهم صغير وكرر ردة الفعل أكثر من مرة حتى تدخل أحد الأفراد وتحدث مع اللاعب.

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نيمار سانتوس البرازيلي نيمار موراسول
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