فيديو هدفي ليونيل ميسي في مرمى نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه رفقة فريق إنتر ميامي الأمريكي، بعدما أحرز هدفين اليوم في مرمى فريق نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي.

وقاد النجم الأرجنتيني، فريقه لتحقيق فوزا كبيرا على حساب ريد بولز في الدوري الأمريكي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تألق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وبهذا الفوز رفع فريق إنتر ميامي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 41 في المركز الخامس بالدوري الأمريكي، فيما توقف رصيد نيويورك ريد بولز عند النقطة رقم 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الأمريكي لكرة القدم، برصيد 18 هدفا.