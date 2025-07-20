10 صور لتركي آل الشيخ رفقة مجموعة من نجوم الفن والرياضة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور رفقة عدد من مشاهير الفن والرياضة.

وشارك آل الشيخ مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفقة عدد من نجوم الفن والرياضة وعلى رأسهم الملاكم الأمريكي جيك بول والممثل جيسون ستاثام.

وكان آل الشيخ، روج منذ عدة أيام لنزال القرن بين الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز ونظيره الأمريكي تيرينس كروفورد، برعاية موسم الرياض.

والجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة النزال، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر المقبل، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ضمن فعاليات موسم الرياض.